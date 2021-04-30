***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2021 10:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ARE Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933120
BIST
12:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:018,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:019,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:01468,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|INTEM
|44,26
|8.132.854
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.831.400
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|76.075.153
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|40.037.691
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.365.223
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,98
|57.925.839
|% -7,35
|
|JANTS
|721,00
|34.769.091
|% -6,96
|
|KOZAL
|113,20
|513.559.728
|% 4,43
|
|THYAO
|12,23
|443.242.474
|% 2,09
|
|EREGL
|19,23
|358.591.907
|% -0,16
|
|PETKM
|6,63
|355.883.140
|% -1,04
|
|GARAN
|7,24
|344.565.292
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|131.757.899
|% -0,55
|
|PETKM
|6,63
|355.883.140
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,12
|110.130.837
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|344.565.292
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,18
|327.799.007
|% 0,84
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2337
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9526
|9,9689
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4093
|11,4665
|% 0,10
|
|Frank
|9,0121
|9,0664
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1874
|2,1984
|% 0,34
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,78
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,63
|67,63
|-0,42
|