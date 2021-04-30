***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2021 10:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IAF Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933134
BIST
12:131.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:138,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:139,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:13468,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 468,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:12
|INTEM
|44,26
|8.189.994
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.838.470
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|78.342.342
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|44.760.887
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.382.873
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,94
|59.255.688
|% -7,48
|
|FENER
|26,92
|34.056.776
|% -6,46
|
|KOZAL
|113,70
|545.963.311
|% 4,89
|
|THYAO
|12,24
|453.530.723
|% 2,17
|
|PETKM
|6,65
|379.223.094
|% -0,75
|
|EREGL
|19,30
|376.237.696
|% 0,21
|
|GARAN
|7,25
|356.223.592
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|175.280.093
|% -0,55
|
|PETKM
|6,65
|379.223.094
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,12
|110.545.840
|% 0,95
|
|GARAN
|7,25
|356.223.592
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,19
|332.394.296
|% 0,98
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2427
|8,2444
|% 0,50
|
|Euro
|9,9712
|9,9820
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4150
|11,4722
|% 0,14
|
|Frank
|9,0216
|9,0759
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1883
|2,1992
|% 0,38
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.22 ) 1, 469
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
12:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 6, 138.00 milyon TL de
-
12:26KONTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 68.40 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 779 adet işlem
-
12:24KOZAL
Yüzde 4.80 oranında artışla 113.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 639 adet işlem