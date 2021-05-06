***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2021 17:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IBE Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934966
BIST
17:391.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:398,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0206
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3910,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:39483,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,86
|Açılış
|: 483,54
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|MRSHL
|313,50
|9.883.031
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.497.373
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.929.462
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.993.296
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.365.201
|% -9,72
|
|INTEM
|41,78
|4.395.766
|% -9,13
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|DERHL
|7,84
|14.871.225
|% -7,76
|
|KRDMD
|8,30
|3.315.314.625
|% 7,65
|
|GARAN
|7,35
|1.694.646.732
|% 1,38
|
|EREGL
|19,92
|1.482.048.257
|% 2,47
|
|THYAO
|12,86
|1.114.903.260
|% 2,06
|
|KOZAL
|122,30
|958.184.644
|% 4,17
|
|KRDMD
|8,30
|3.315.314.625
|% 7,65
|
|GARAN
|7,35
|1.694.646.732
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,08
|465.823.091
|% 0,00
|
|PETKM
|6,85
|728.666.983
|% 1,63
|
|USAK
|2,60
|280.365.201
|% -9,72
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2902
|8,2931
|% -0,25
|
|Euro
|10,0121
|10,0218
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4798
|11,5373
|% -0,42
|
|Frank
|9,0970
|9,1518
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2059
|2,2170
|% -0,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|27,80
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,20
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|-0,60
|
Seans Raporu
17:38
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17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
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17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, IHGZT, KSTUR, MRSHL, TKURU, UZERB, AYCES, MERIT, PRKAB, INVEO
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