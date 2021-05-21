***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.05.2021 15:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIP Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937207
BIST
15:291.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:298,3797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:2910,2281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0335
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:29507,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,03
|Açılış
|: 507,86
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SONME
|38,64
|7.401.487
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.895.555
|% 9,91
|
|FENER
|34,08
|461.760.982
|% 8,95
|
|HATEK
|21,00
|11.533.310
|% 7,97
|
|BERA
|29,02
|56.196.292
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,12
|56.952.913
|% -6,55
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|677.701.682
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|595.210.578
|% 1,87
|
|JANTS
|89,60
|588.671.090
|% 1,99
|
|TUPRS
|102,50
|569.686.966
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,64
|561.053.250
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|372.106.396
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|256.403.705
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|677.701.682
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,64
|561.053.250
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,62
|261.012.743
|% 5,23
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3797
|% -0,01
|
|Euro
|10,2233
|10,2281
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8612
|11,9207
|% 0,04
|
|Frank
|9,2942
|9,3502
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% -0,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,12
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.332
|3.418
|8,53
|
|Yarım
|1.610
|1.653
|4,13
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|1,01
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41ULUUN
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 621, 600 adet işlem
-
15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
-
15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 872.00 milyon TL de
-
15:36MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 678 adet işlem