***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.05.2021 15:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ACN Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937213
BIST
15:511.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:518,3785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:5110,2283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0333
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:51508,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,51
|Açılış
|: 508,34
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,56
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:49
|CANTE
|7,18
|165.166.651
|% 3,16
|
|TRILC
|38,56
|53.557.176
|% 2,77
|
|FADE
|19,13
|40.371.284
|% 1,27
|
|GWIND
|4,45
|133.212.548
|% 1,14
|
|KONTR
|70,80
|5.954.988
|% 0,71
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|31,00
|58.890.722
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,22
|700.494.259
|% -0,12
|
|KRDMD
|8,16
|618.514.538
|% 1,75
|
|TUPRS
|102,40
|611.840.637
|% 2,20
|
|JANTS
|89,25
|611.764.241
|% 1,59
|
|BJKAS
|7,67
|572.705.367
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,17
|374.938.803
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,97
|267.397.259
|% 0,51
|
|GARAN
|8,22
|700.494.259
|% -0,12
|
|BJKAS
|7,67
|572.705.367
|% 6,38
|
|KRDMD
|8,16
|618.514.538
|% 1,75
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3749
|8,3791
|% -0,02
|
|Euro
|10,2267
|10,2319
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8646
|11,9241
|% 0,07
|
|Frank
|9,2919
|9,3478
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2276
|2,2387
|% -0,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,12
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.332
|3.418
|8,53
|
|Yarım
|1.610
|1.653
|4,13
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|1,01
|