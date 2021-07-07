***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2021 21:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948010
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0510,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:05504,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 504,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6910
|% 0,06
|
|Euro
|10,2629
|10,2715
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0205
|% 0,08
|
|Frank
|9,3592
|9,4155
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,92
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem