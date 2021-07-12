***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.07.2021 11:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IJK İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950202
BIST
14:311.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:318,6408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:3110,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0524
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:31500,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,09
|Açılış
|: 500,46
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:29
|VBTYZ
|13,72
|45.185.023
|% 9,94
|
|BMSCH
|6,29
|70.656.289
|% 6,07
|
|CANTE
|10,88
|33.167.601
|% 3,03
|
|KRVGD
|16,46
|25.566.717
|% 2,11
|
|BIOEN
|28,48
|78.232.777
|% 1,71
|
|KGYO
|5,38
|9.127.590
|% -9,58
|
|NTGAZ
|8,08
|65.989.548
|% -4,15
|
|KTSKR
|16,62
|27.670.118
|% -3,60
|
|KONTR
|66,50
|16.946.449
|% -2,49
|
|ISKPL
|33,72
|11.553.378
|% -2,32
|
|BASGZ
|13,49
|68.913.433
|% -1,82
|
|VBTYZ
|13,72
|45.185.023
|% 9,94
|
|KTSKR
|16,62
|27.670.118
|% -3,60
|
|SELVA
|6,73
|16.196.045
|% 1,36
|
|EDATA
|6,79
|15.721.367
|% -1,88
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6363
|8,6400
|% -0,21
|
|Euro
|10,2372
|10,2415
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9982
|% -0,51
|
|Frank
|9,3963
|9,4529
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2977
|2,3093
|% -0,16
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,75
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-23,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-23,11
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,18
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|-1,09
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