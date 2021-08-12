***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.08.2021 09:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IMF Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957479
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5777
18:0510,1068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0315
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0824
18:05485,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|13,36
|14.742.186
|% 493,15
|
|GSDDE
|4,82
|11.952.383
|% 96,76
|
|PAGYO
|6,50
|959.884
|% 1,40
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,97
|30.364.568
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,24
|49.445.561
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5975
|8,6017
|% -0,27
|
|Euro
|10,1029
|10,1105
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8768
|11,9363
|% -0,38
|
|Frank
|9,2859
|9,3418
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2845
|2,2959
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,63
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,24
|71,24
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem