***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 15:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977736
BIST
16:431.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:4310,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:4311,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0274
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:43600,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,81
|Açılış
|: 600,78
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:43
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.181.116
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|170.219.971
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|916.962.564
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|ADESE
|1,10
|650.587.804
|% -9,84
|
|PENTA
|177,90
|28.269.729
|% -8,91
|
|VAKFN
|5,92
|139.389.979
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,51
|707.367.263
|% -6,81
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,62
|3.093.511.520
|% -1,12
|
|PETKM
|7,90
|1.705.239.837
|% 3,27
|
|KRDMD
|7,74
|1.260.018.179
|% 3,06
|
|SISE
|9,96
|1.227.222.828
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.181.116
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|650.587.804
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|794.606.395
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|554.232.320
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.223.242
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|484.987.276
|% 4,85
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0210
|10,0258
|% 0,26
|
|Euro
|11,4733
|11,4799
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4211
|13,4884
|% 0,30
|
|Frank
|10,8481
|10,9134
|% 0,28
|
|Riyal
|2,6649
|2,6783
|% 0,25
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,15
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.974
|4.034
|12,00
|
|Tam
|3.956
|4.055
|13,51
|
|Yarım
|1.912
|1.962
|6,54
|
|Çeyrek
|959
|981
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|-0,78
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 73 artarak (% 4.26 ) 1, 510
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISCTR, AKBNK, DIRIT, VAKBN, GOZDE, DOBUR, GARAN, YKBNK
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE
-
16:53
VAKBN, KCHOL, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
HLGYO, ETYAT, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında