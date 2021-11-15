***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 15:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977738
BIST
16:441.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:4410,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:4411,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0274
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:44601,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,07
|Açılış
|: 600,78
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.329.563
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|719.977.849
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.235.044
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|919.223.619
|% 9,91
|
|ADESE
|1,10
|650.673.273
|% -9,84
|
|PENTA
|177,40
|28.464.828
|% -9,17
|
|BASGZ
|14,47
|713.424.342
|% -7,06
|
|VAKFN
|5,93
|139.608.566
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,63
|3.103.347.056
|% -1,07
|
|PETKM
|7,89
|1.706.029.041
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,74
|1.267.468.233
|% 3,06
|
|SISE
|9,98
|1.233.494.855
|% 4,39
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.329.563
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|650.673.273
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|794.793.225
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|554.583.787
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|942.796.330
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|487.222.860
|% 4,85
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0210
|10,0258
|% 0,26
|
|Euro
|11,4733
|11,4799
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4158
|13,4830
|% 0,26
|
|Frank
|10,8448
|10,9101
|% 0,25
|
|Riyal
|2,6640
|2,6773
|% 0,21
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,17
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.952
|4.051
|9,57
|
|Yarım
|1.910
|1.960
|4,63
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-0,84
|