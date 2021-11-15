***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977755
BIST
16:291.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,03
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:2910,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0223
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:2911,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0231
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:29601,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,30
|Açılış
|: 601,28
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:29
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.011.431
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.596.278
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|916.089.611
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.911.839
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|649.650.116
|% -9,84
|
|PENTA
|176,90
|25.771.191
|% -9,42
|
|VAKFN
|5,93
|138.174.031
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,57
|2.964.465.721
|% -1,40
|
|PETKM
|7,91
|1.682.251.699
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,73
|1.239.391.566
|% 2,93
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.011.431
|% 9,94
|
|SISE
|9,93
|1.169.230.053
|% 3,87
|
|ADESE
|1,10
|649.650.116
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|793.264.985
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|550.814.014
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.147.499
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|484.555.108
|% 4,37
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0169
|10,0219
|% 0,22
|
|Euro
|11,4685
|11,4756
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,4175
|13,4848
|% 0,27
|
|Frank
|10,8423
|10,9077
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6632
|2,6766
|% 0,19
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|1,22
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.971
|4.031
|9,00
|
|Tam
|3.955
|4.054
|12,15
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,88
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-1,14
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41AKSGY
Yüzde 7.91 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 071, 353 adet işlem
-
16:40TSKB
Yüzde 8.23 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 176, 620 adet işlem
-
16:39SKBNK
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 482, 373 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 65 artarak (% 4.26 ) 1, 510
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, YKBNK, GOZDE, ISCTR, GARAN, VAKBN, DOBUR, AKBNK