***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:05
klik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977757
BIST
17:331.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3310,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0625
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0621
En Düşük
9,9378
17:3311,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0629
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:33601,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,46
|Açılış
|: 601,43
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.917.306
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.190.449
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.546.885
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.162.334
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.864.877
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.851.930
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,89
|142.100.569
|% -7,68
|
|OYLUM
|9,00
|41.161.355
|% -7,50
|
|BASGZ
|14,49
|762.396.230
|% -6,94
|
|THYAO
|17,65
|3.348.681.034
|% -0,95
|
|PETKM
|7,92
|1.879.760.644
|% 3,53
|
|KRDMD
|7,73
|1.381.034.748
|% 2,93
|
|SISE
|9,95
|1.287.864.940
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.917.306
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.851.930
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|802.547.636
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|560.935.749
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.201.228
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|569.306.598
|% 5,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0572
|10,0621
|% 0,63
|
|Euro
|11,5055
|11,5154
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,4403
|13,5077
|% 0,44
|
|Frank
|10,8638
|10,9293
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6682
|2,6816
|% 0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,36
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|-1,13
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:45HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 384, 189 adet işlem
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 559, 603 adet işlem
-
17:39ZPX30
Yüzde 9.87 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 83 artarak (% 4.27 ) 1, 510
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, YKBNK, AKBNK, SAHOL, DOBUR, ISCTR, DIRIT, GARAN