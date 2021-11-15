***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977761
BIST
16:211.701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 62,90
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:2110,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0283
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:2111,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0280
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:21600,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,50
|Açılış
|: 600,48
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.847.713
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.594.696
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.879.261
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.879.707
|% -9,97
|
|PENTA
|176,00
|25.630.374
|% -9,88
|
|ADESE
|1,10
|649.365.731
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,92
|137.996.881
|% -7,21
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,51
|2.929.759.711
|% -1,74
|
|PETKM
|7,89
|1.665.260.836
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,72
|1.226.898.109
|% 2,80
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.847.713
|% 9,94
|
|SISE
|9,92
|1.166.034.859
|% 3,77
|
|ADESE
|1,10
|649.365.731
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|774.868.866
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|549.995.524
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.054.433
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|483.735.874
|% 4,85
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0209
|10,0279
|% 0,28
|
|Euro
|11,4737
|11,4805
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4128
|13,4800
|% 0,24
|
|Frank
|10,8373
|10,9026
|% 0,18
|
|Riyal
|2,6621
|2,6755
|% 0,15
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,77
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.966
|4.026
|4,00
|
|Tam
|3.955
|4.054
|12,26
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,93
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-1,28
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:32TSPOR
Yüzde 8.76 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 685, 196 adet işlem
-
16:31HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 157, 859 adet işlem
-
16:30AKSGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 985, 940 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 700 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 806.00 milyon TL de
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16:28SKBNK
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 001, 166 adet işlem