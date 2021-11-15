***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977764
BIST
16:161.700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 61,45
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:1610,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:1611,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0201
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:16601,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,72
|Açılış
|: 601,69
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.592.161
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.812.212
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.718.532
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|PENTA
|177,20
|25.219.580
|% -9,27
|
|VAKFN
|5,93
|137.806.143
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,55
|2.855.100.877
|% -1,52
|
|PETKM
|7,89
|1.663.609.557
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,70
|1.222.623.320
|% 2,53
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|SISE
|9,90
|1.163.635.250
|% 3,56
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|774.518.935
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|549.839.544
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.041.009
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|483.663.220
|% 4,37
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0141
|10,0190
|% 0,19
|
|Euro
|11,4663
|11,4726
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,4205
|13,4878
|% 0,30
|
|Frank
|10,8413
|10,9066
|% 0,21
|
|Riyal
|2,6632
|2,6765
|% 0,18
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:26GOZDE
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 086, 433 adet işlem
-
16:25SKBNK
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 771, 835 adet işlem
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 8 artarak (% 4.06 ) 1, 507
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOZDE, YKBNK, GARAN, AKBNK, ISCTR, DOBUR, DIRIT, TSPOR
-
16:23
BALAT, SKBNK, TSKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında