***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 16:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977777
BIST
17:271.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 63,24
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2710,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0586
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0582
En Düşük
9,9378
17:2711,5079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0554
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:27601,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,56
|Açılış
|: 601,53
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.829
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.098.904
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.513.948
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.090.701
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.583.593
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.701.115
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,92
|141.447.772
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,51
|760.746.543
|% -6,81
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,65
|3.325.231.089
|% -0,95
|
|PETKM
|7,92
|1.873.631.478
|% 3,53
|
|KRDMD
|7,74
|1.369.250.362
|% 3,06
|
|SISE
|9,95
|1.283.700.448
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.829
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.701.115
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|802.303.008
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|559.365.185
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.121.282
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|563.561.734
|% 5,34
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0439
|10,0487
|% 0,49
|
|Euro
|11,4934
|11,5006
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,4355
|13,5029
|% 0,41
|
|Frank
|10,8587
|10,9241
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6677
|2,6811
|% 0,36
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,64
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,90
|
Seans Raporu
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