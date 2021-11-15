***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 17:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977810
BIST
17:341.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,88%
|| 63,52
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3410,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0590
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:3411,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0597
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:34601,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,29
|Açılış
|: 601,43
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.026.394
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.146.150
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.568.284
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.255.392
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.885.621
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.758.713
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,88
|143.089.097
|% -7,84
|
|BASGZ
|14,50
|767.018.830
|% -6,87
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,62
|3.365.738.899
|% -1,12
|
|PETKM
|7,96
|1.927.415.819
|% 4,05
|
|KRDMD
|7,73
|1.392.874.893
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.301.202.306
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.026.394
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|660.758.713
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|591.647.525
|% 7,83
|
|TSKB
|1,70
|802.801.062
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|943.229.345
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|585.863.541
|% 5,34
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0523
|10,0586
|% 0,59
|
|Euro
|11,5029
|11,5122
|% 0,52
|
|Sterlin
|13,4386
|13,5059
|% 0,43
|
|Frank
|10,8603
|10,9257
|% 0,39
|
|Riyal
|2,6681
|2,6814
|% 0,37
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,65
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|