***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 17:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977813
BIST
17:231.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 63,93
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2310,0453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0457
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:2311,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0450
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:23601,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,65
|Açılış
|: 601,62
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.407.597
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|745.778.871
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.455.101
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.072.562
|% 9,91
|
|PENTA
|175,90
|32.061.469
|% -9,93
|
|ADESE
|1,10
|659.532.893
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,83
|40.507.949
|% -9,25
|
|VAKFN
|5,92
|141.107.345
|% -7,21
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,63
|3.308.594.005
|% -1,07
|
|PETKM
|7,91
|1.853.009.940
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,73
|1.361.824.262
|% 2,93
|
|SISE
|9,92
|1.278.613.990
|% 3,77
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.407.597
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.532.893
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|800.316.840
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,23
|557.699.061
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|943.095.850
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|562.990.038
|% 5,34
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0421
|10,0453
|% 0,46
|
|Euro
|11,4897
|11,4975
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,4328
|13,5001
|% 0,39
|
|Frank
|10,8571
|10,9225
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6676
|2,6810
|% 0,35
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,33
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.970
|4.030
|8,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,07
|