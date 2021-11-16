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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.11.2021 15:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

YCY Fon İzahnamesi 7.1.3 md Değişiklik 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978021


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Yarım 1.958 2.009 51,27  
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