***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 08:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACD Fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028141
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0515,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0940
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
18:0516,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0975
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0851
En Düşük
15,9282
18:05909,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 10,56
|Açılış
|: 909,83
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|66,25
|43.782.714
|% 0,38
|
|TRGYO
|8,10
|108.284.879
|% 0,00
|
|KRONT
|37,88
|13.462.219
|% 0,00
|
|VANGD
|4,02
|1.296.496
|% 0,00
|
|NIBAS
|9,11
|7.391.520
|% 0,00
|
|LIDFA
|6,97
|54.531.475
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,06
|60.424.672
|% 0,00
|
|KSTUR
|240,20
|610.435
|% 0,00
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% 0,00
|
|MARKA
|3,13
|794.285
|% 0,00
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1661
|15,1769
|% 0,61
|
|Euro
|16,0269
|16,0377
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,7282
|18,8222
|% 1,00
|
|Frank
|15,2651
|15,3570
|% 0,97
|
|Riyal
|4,0424
|4,0626
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|8,22
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK