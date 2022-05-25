***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.05.2022 07:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACD İzahname Değişiklik Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032243
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0972
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1730
En Düşük
16,0430
18:0517,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0505
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3471
En Düşük
17,2406
18:05967,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 967,24
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
968,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1280
|16,1732
|% 0,61
|
|Euro
|17,2892
|17,3349
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,1961
|20,2974
|% 0,38
|
|Frank
|16,7138
|16,8145
|% 0,13
|
|Riyal
|4,2925
|4,3141
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-4,01
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,28
|