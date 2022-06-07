***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2022 12:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035171
BIST
13:252.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,99
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:2516,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1785
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:2517,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2297
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:25994,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,42
|Açılış
|: 994,18
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:23
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|22.397.377
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.093.548
|% 9,94
|
|TETMT
|280,00
|38.440.174
|% 9,16
|
|CEMTS
|31,84
|132.073.227
|% 8,67
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.143.602.344
|% -6,03
|
|KUYAS
|6,89
|38.279.811
|% -4,83
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|PINSU
|5,13
|31.694.094
|% -3,75
|
|THYAO
|48,20
|2.144.032.612
|% 0,71
|
|SASA
|44,88
|1.604.139.601
|% 1,36
|
|TOASO
|74,00
|1.143.602.344
|% -6,03
|
|KARSN
|7,36
|1.091.964.842
|% 1,52
|
|SAHOL
|21,20
|962.875.632
|% 1,24
|
|ODAS
|3,07
|633.779.116
|% 2,33
|
|KARSN
|7,36
|1.091.964.842
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,88
|371.099.954
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,29
|137.956.712
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,92
|508.436.128
|% -1,20
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7379
|16,7496
|% 1,06
|
|Euro
|17,9317
|17,9731
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,8934
|20,9981
|% 0,99
|
|Frank
|17,0857
|17,1886
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4513
|4,4736
|% 1,12
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,28
|