***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 07:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IAF Fon İzahnamesinin md.2.3 Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045650
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
0
En Düşük
0
18:0517,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0365
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4697
En Düşük
17,2771
18:0517,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0983
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,6566
En Düşük
17,4486
18:05962,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,31
|Açılış
|: 962,18
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
963,73
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|29,98
|2.752.577
|% 0,00
|
|KRONT
|36,40
|2.824.882
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,31
|25.694.605
|% 0,00
|
|KOZAL
|156,10
|457.553.439
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,99
|12.370.002
|% 0,00
|
|YAPRK
|29,98
|2.752.577
|% 0,00
|
|KRONT
|36,40
|2.824.882
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,31
|25.694.605
|% 0,00
|
|KOZAL
|156,10
|457.553.439
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,99
|12.370.002
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4380
|17,4503
|% 0,29
|
|Euro
|17,6279
|17,6449
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,7120
|20,8159
|% 0,63
|
|Frank
|17,8150
|17,9223
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6345
|4,6577
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,88
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.559
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.196
|3.255
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.627
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,60
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,30
|