***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.08.2022 08:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056148
BIST
10:272.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,95
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.933
En Düşük
2.920
10:2717,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:2718,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:271.025,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.024,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:27
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|ALMAD
|3,49
|17.002.849
|% 8,72
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|GZNMI
|50,95
|7.881.761
|% -9,98
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|SANEL
|9,34
|500.415
|% -3,71
|
|MANAS
|22,64
|20.200.509
|% -3,58
|
|KARTN
|78,00
|35.644.371
|% -3,58
|
|THYAO
|66,80
|1.017.688.214
|% -1,55
|
|EKGYO
|3,71
|557.368.632
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,65
|454.781.636
|% 0,89
|
|KCHOL
|43,06
|401.721.326
|% -0,05
|
|KARSN
|8,00
|356.828.541
|% 5,96
|
|EKGYO
|3,71
|557.368.632
|% 4,80
|
|TSKB
|3,93
|343.084.036
|% 1,81
|
|YKBNK
|5,65
|454.781.636
|% 0,89
|
|ALBRK
|1,85
|120.478.130
|% 2,78
|
|ISCTR
|6,25
|340.457.960
|% 1,13
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9604
|17,9658
|% 0,29
|
|Euro
|18,2454
|18,2530
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,6526
|21,7612
|% 0,29
|
|Frank
|18,8053
|18,9186
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,34
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.942
|-9,00
|
|Yarım
|3.355
|3.394
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,00
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,34
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42BJKAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 756, 387 adet işlem
-
10:40BJKAS
Yüzde 4.61 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 428, 712 adet işlem
-
10:37KARSN
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 489, 386 adet işlem
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, THYAO, KCHOL
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GUBRF, GARAN