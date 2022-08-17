***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.08.2022 09:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056163
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
0
En Düşük
0
18:0517,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9696
En Düşük
17,8970
18:0518,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
18:051.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEGYO
|2,26
|14.739.945
|% 0,00
|
|LIDER
|23,54
|29.656.368
|% 0,00
|
|OBASE
|16,20
|85.633.867
|% 0,00
|
|KRDMA
|8,44
|25.963.645
|% 0,00
|
|KRDMB
|8,45
|10.765.465
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,26
|14.739.945
|% 0,00
|
|LIDER
|23,54
|29.656.368
|% 0,00
|
|OBASE
|16,20
|85.633.867
|% 0,00
|
|KRDMA
|8,44
|25.963.645
|% 0,00
|
|KRDMB
|8,45
|10.765.465
|% 0,00
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 0,00
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9696
|% 0,31
|
|Euro
|18,2590
|18,2709
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,6704
|21,7791
|% 0,37
|
|Frank
|18,8068
|18,9201
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7709
|4,7948
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.953
|2,00
|
|Yarım
|3.359
|3.399
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,04
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|0,54
|