***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2022 16:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056705
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1367
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1065
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZBGY
|35,20
|106.224.469
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|2.098.066
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|116.324.072
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.514.959
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.627.432
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.473.136
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.606.274
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|1.161.432
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.239.530
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,00
|60.881.480
|% -9,09
|
|THYAO
|69,70
|6.617.595.338
|% 1,46
|
|EREGL
|29,50
|6.312.974.552
|% 5,58
|
|SISE
|25,50
|5.493.211.071
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,90
|4.844.083.299
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,74
|4.627.287.979
|% 7,41
|
|YKBNK
|5,90
|4.844.083.299
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,64
|2.741.504.993
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,01
|3.453.394.206
|% 3,24
|
|KRDMD
|11,74
|4.627.287.979
|% 7,41
|
|ALBRK
|1,96
|796.713.019
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0772
|18,0846
|% 0,76
|
|Euro
|18,3412
|18,3833
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6500
|21,7585
|% 0,40
|
|Frank
|18,8853
|18,9991
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8023
|4,8264
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.871
|6.952
|36,00
|
|Yarım
|3.348
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem