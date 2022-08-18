***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2022 17:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056714
BIST
16:493.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 19,64
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:4918,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1557
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:4918,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:491.026,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.027,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KZBGY
|35,20
|98.822.855
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.144.407
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.720.045
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.894.068
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.742.733
|% -9,86
|
|OBASE
|14,89
|92.443.791
|% -8,20
|
|EREGL
|29,42
|5.702.437.111
|% 5,30
|
|SISE
|25,24
|4.800.326.946
|% 4,04
|
|THYAO
|68,55
|4.696.169.414
|% -0,22
|
|KRDMD
|11,66
|4.300.504.177
|% 6,68
|
|YKBNK
|5,91
|4.262.831.296
|% -1,66
|
|YKBNK
|5,91
|4.262.831.296
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,65
|2.438.659.261
|% -2,93
|
|ISCTR
|6,98
|2.765.824.550
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,66
|4.300.504.177
|% 6,68
|
|ALBRK
|1,99
|712.480.159
|% 1,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0893
|18,1062
|% 0,88
|
|Euro
|18,3151
|18,3607
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6697
|21,7784
|% 0,49
|
|Frank
|18,9097
|19,0237
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8046
|4,8287
|% 0,79
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|4,00
|
|Tam
|6.885
|6.958
|42,00
|
|Yarım
|3.355
|3.402
|21,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|1,67
|