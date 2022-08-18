***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2022 17:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056736
BIST
17:453.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 48,70
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.029
En Düşük
2.925
17:4518,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1477
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:4518,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1037
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:451.026,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.026,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KZBGY
|35,20
|102.151.627
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.510.098
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.408.412
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|26.335.156
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.321.666
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.009.121
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,04
|58.690.623
|% -7,88
|
|EREGL
|29,46
|6.072.123.876
|% 5,44
|
|THYAO
|69,60
|6.053.812.663
|% 1,31
|
|SISE
|25,44
|5.141.324.848
|% 4,86
|
|YKBNK
|5,91
|4.562.271.184
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,71
|4.522.666.730
|% 7,14
|
|YKBNK
|5,91
|4.562.271.184
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,66
|2.571.015.951
|% -2,66
|
|ISCTR
|7,05
|3.180.030.462
|% 3,83
|
|KRDMD
|11,71
|4.522.666.730
|% 7,14
|
|ALBRK
|1,96
|769.604.715
|% -0,51
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0896
|18,0981
|% 0,84
|
|Euro
|18,3430
|18,3813
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,6566
|21,7652
|% 0,43
|
|Frank
|18,8852
|18,9990
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8019
|4,8260
|% 0,74
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|9,29
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.877
|6.946
|30,00
|
|Yarım
|3.351
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,07
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|2,04
|