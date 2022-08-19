***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.08.2022 12:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057062
BIST
16:153.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 14,97
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:1518,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:1518,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:151.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,72
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:13
|HKTM
|13,31
|1.282.299
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.940.931
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.790.842
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.891.970
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,52
|78.099.545
|% -9,22
|
|GZNMI
|41,90
|377.879.156
|% -8,63
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,24
|58.025.091
|% -7,82
|
|DOKTA
|32,22
|12.474.627
|% -6,55
|
|THYAO
|69,70
|3.911.066.859
|% 0,07
|
|SISE
|25,72
|2.951.164.141
|% 0,86
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|EREGL
|29,84
|2.411.653.945
|% 1,22
|
|TUPRS
|333,50
|2.331.100.054
|% 1,37
|
|EKGYO
|3,73
|1.686.169.436
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,76
|2.105.986.601
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,92
|1.271.377.779
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,02
|482.585.475
|% 3,06
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1206
|% 0,23
|
|Euro
|18,2230
|18,2356
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3830
|21,4903
|% -0,51
|
|Frank
|18,8632
|18,9768
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8090
|4,8331
|% 0,28
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-2,05
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|-26,00
|
|Tam
|6.860
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-1,23
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU100
Endeks 3, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 48, 020.00 milyon TL de
-
16:28MTRYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 501 adet işlem
-
16:27KARSN
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 263, 632 adet işlem
-
16:26BRKO
Yüzde 8.54 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 447 adet işlem
-
16:25CANTE
Yüzde 9.35 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 274 adet işlem