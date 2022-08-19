***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.08.2022 12:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057068
BIST
13:183.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,84
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:1818,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:1818,2332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:181.018,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.018,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:16
|HKTM
|13,31
|1.060.288
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.451.507
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.842.855
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.601.441
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.532.655
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|436.310
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,92
|26.365.331
|% -8,09
|
|ALCTL
|31,94
|52.467.694
|% -8,01
|
|GZNMI
|42,30
|299.942.410
|% -7,76
|
|DENGE
|2,26
|46.094.568
|% -7,00
|
|THYAO
|69,35
|2.625.210.556
|% -0,43
|
|SISE
|25,82
|2.190.947.302
|% 1,25
|
|PETKM
|11,14
|1.833.798.124
|% 0,72
|
|EREGL
|29,88
|1.620.128.500
|% 1,36
|
|KRDMD
|12,13
|1.521.188.952
|% 3,23
|
|YKBNK
|5,75
|1.303.411.845
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,89
|834.636.636
|% 3,16
|
|ALBRK
|2,00
|326.809.886
|% 2,04
|
|PETKM
|11,14
|1.833.798.124
|% 0,72
|
|EKGYO
|3,63
|535.141.899
|% -0,27
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1003
|18,1050
|% 0,14
|
|Euro
|18,2176
|18,2310
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3926
|21,4999
|% -0,47
|
|Frank
|18,8527
|18,9662
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8049
|4,8290
|% 0,19
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-8,05
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.837
|6.888
|-49,00
|
|Yarım
|3.332
|3.367
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,13
|95,13
|-1,46
|