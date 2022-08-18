***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2022 18:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056756
BIST
14:193.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,55
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.008
14:1918,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
14:1918,2157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0453
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
14:191.019,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.019,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler14:19
|HKTM
|13,31
|1.152.393
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|67.701.339
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|26.616.272
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|67.477.122
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,76
|59.442.863
|% -8,53
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,24
|327.293.044
|% -7,89
|
|LKMNH
|16,96
|29.265.747
|% -7,88
|
|DENGE
|2,27
|51.394.407
|% -6,58
|
|THYAO
|69,00
|3.063.780.762
|% -0,93
|
|SISE
|25,74
|2.401.707.397
|% 0,94
|
|PETKM
|11,11
|2.051.404.862
|% 0,45
|
|EREGL
|29,80
|1.921.406.618
|% 1,09
|
|TUPRS
|334,10
|1.746.985.719
|% 1,55
|
|YKBNK
|5,72
|1.522.578.355
|% -3,21
|
|DOHOL
|4,92
|982.453.053
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,00
|391.907.801
|% 2,04
|
|PETKM
|11,11
|2.051.404.862
|% 0,45
|
|EKGYO
|3,67
|665.563.115
|% 0,82
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0993
|18,1093
|% 0,17
|
|Euro
|18,2076
|18,2157
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,3834
|21,4907
|% -0,51
|
|Frank
|18,8595
|18,9731
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8072
|4,8313
|% 0,24
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.839
|6.893
|-44,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-2,06
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34HKTM
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.31 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 657 adet işlem
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14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 85 kaybederek (% -0.33 ) 3, 278
-
14:33
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ALCTL, EMNIS
-
14:33XU100
Endeks 3, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 36, 942.00 milyon TL de
-
14:33DENGE
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 560, 138 adet işlem