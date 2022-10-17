***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.10.2022 14:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072469
BIST
14:263.801
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 173,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
14:2618,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
14:2618,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0630
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
14:26990,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,74
|Açılış
|: 990,55
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|AKBNK
|14,85
|1.462.291.464
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|84.492.286
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.980.248
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.828.228.686
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,05
|7.938.992
|% -6,40
|
|MEGAP
|4,69
|47.836.941
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|47.836.941
|% -6,39
|
|THYAO
|97,60
|6.337.043.266
|% 8,44
|
|PETKM
|14,31
|3.256.488.654
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,71
|2.828.228.686
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,37
|2.800.217.963
|% 9,72
|
|EKGYO
|4,41
|2.744.216.030
|% 4,50
|
|EKGYO
|4,41
|2.744.216.030
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,37
|2.800.217.963
|% 9,72
|
|YKBNK
|9,71
|2.828.228.686
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,86
|473.934.639
|% 8,14
|
|HALKB
|7,92
|1.732.009.455
|% 9,54
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5891
|18,5928
|% 0,14
|
|Euro
|18,1202
|18,1276
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9467
|21,0517
|% 1,22
|
|Frank
|18,4900
|18,6014
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,09
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,78
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,99
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.697
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.263
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,23
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41MAKIM
Yüzde 8.38 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 744 adet işlem
-
14:40XU100
Endeks 3, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 73 üstünde . İşlem hacmi 63, 270.00 milyon TL de
-
14:39SKBNK
Yüzde 8.14 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 647, 300 adet işlem
-
14:38MAKTK
Yüzde 8.24 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 164, 412 adet işlem
-
14:37DOHOL
Yüzde 9.37 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 179, 469 adet işlem