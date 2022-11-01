***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2022 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
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16:534.051
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992,14
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BIST En Aktif Hisseler16:51
|EDATA
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|74.932.360
|% 9,99
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|NTGAZ
|32,62
|268.848.268
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|BRLSM
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|SMRTG
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|KONTR
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|LIDER
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|MANAS
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|% -5,32
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|YYLGD
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|EGEPO
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|YYLGD
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|BRLSM
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|BASGZ
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|220.613.285
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|MOBTL
|3,22
|117.055.561
|% 0,00
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|SEGYO
|1,75
|50.216.357
|% -1,69
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|CONSE
|7,97
|189.691.858
|% -0,38
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|PSGYO
|6,53
|126.389.836
|% 0,93
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|KRPLS
|8,55
|135.411.242
|% -1,95
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6189
|18,6244
|% 0,10
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|Euro
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|% 0,30
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|Sterlin
|21,4301
|21,5376
|% 0,80
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|Frank
|18,6497
|18,7620
|% 0,86
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|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,11
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,72
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|Altın Gr.
|989
|989
|12,56
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.645
|6.704
|53,00
|
|Yarım
|3.238
|3.275
|26,00
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|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
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|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,37
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|B. Petrol
|94,80
|94,80
|1,99
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