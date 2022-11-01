***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2022 17:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075941
BIST
17:104.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 59,82
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:1018,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:1018,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:10983,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,82
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKCNS
|48,40
|60.515.579
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.109.991
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.104.400
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,75
|109.817.256
|% -9,51
|
|TRCAS
|21,86
|321.376.519
|% -8,23
|
|VERTU
|32,94
|159.681.846
|% -7,99
|
|PNSUT
|46,90
|83.636.603
|% -7,86
|
|LIDER
|49,00
|147.298.507
|% -7,55
|
|THYAO
|101,70
|5.451.669.702
|% 0,39
|
|SASA
|129,00
|3.863.262.069
|% 7,32
|
|ASELS
|33,28
|3.253.021.421
|% 3,29
|
|SISE
|33,06
|3.091.908.992
|% -0,48
|
|AKBNK
|14,65
|2.695.928.674
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,49
|2.572.556.467
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,36
|2.382.101.000
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,19
|2.087.824.243
|% -1,39
|
|AKBNK
|14,65
|2.695.928.674
|% 0,21
|
|TSKB
|3,00
|537.450.955
|% -0,33
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6215
|% 0,08
|
|Euro
|18,4420
|18,4487
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3425
|21,4496
|% 0,39
|
|Frank
|18,5788
|18,6907
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,78
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.618
|6.677
|26,00
|
|Yarım
|3.225
|3.262
|13,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.630
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,22
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,48
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25IZMDC
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 968, 148 adet işlem
-
17:24BRYAT
Yüzde 9.26 oranında artışla 811.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 705 adet işlem
-
17:23TKNSA
Yüzde 8.95 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 995, 417 adet işlem
-
17:22BERA
Yüzde 5.41 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 484, 050 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 4, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 68, 907.00 milyon TL de