***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2022 10:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076119
BIST
10:404.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 9,04
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:4018,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:4018,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:40988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VAKKO
|37,26
|10.972.958
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|30.083.282
|% 9,92
|
|MNDTR
|24,94
|60.147.748
|% 9,19
|
|BRLSM
|19,48
|83.833.046
|% 8,16
|
|VERUS
|93,50
|15.274.106
|% 7,78
|
|MARTI
|5,57
|17.685.917
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|161,80
|105.645.246
|% -6,47
|
|HEDEF
|13,82
|23.823.630
|% -6,43
|
|LIDER
|45,18
|9.015.679
|% -6,38
|
|THYAO
|102,10
|1.046.077.947
|% -0,29
|
|SASA
|127,40
|952.579.345
|% -3,12
|
|ASELS
|33,62
|744.467.228
|% 0,84
|
|PETKM
|13,92
|569.431.187
|% 2,28
|
|TUPRS
|394,90
|559.005.289
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,52
|450.186.128
|% 0,22
|
|IHLAS
|0,84
|41.049.994
|% 3,70
|
|PETKM
|13,92
|569.431.187
|% 2,28
|
|ODAS
|8,08
|290.379.750
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,00
|34.410.147
|% 1,01
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6261
|% 0,22
|
|Euro
|18,4065
|18,4175
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,3259
|21,4329
|% 0,18
|
|Frank
|18,5589
|18,6707
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,46
|
|Altın Gr.
|988
|989
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.644
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,66
|