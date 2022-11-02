***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2022 14:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076179
BIST
14:534.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 36,73
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:5318,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:5318,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:53990,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,48
|Açılış
|: 990,71
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ERCB
|85,25
|86.200.593
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.628.173
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.518.885
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|204.275.287
|% 9,89
|
|LIDER
|44,60
|45.134.914
|% -7,58
|
|ERBOS
|160,70
|222.531.061
|% -7,11
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,00
|32.388.234
|% -6,49
|
|MARTI
|5,84
|46.385.992
|% -5,50
|
|ASELS
|34,66
|4.124.778.959
|% 3,96
|
|THYAO
|101,20
|3.759.066.129
|% -1,17
|
|SASA
|127,40
|2.485.502.939
|% -3,12
|
|ODAS
|8,46
|1.615.613.228
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,80
|1.589.783.087
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,57
|1.177.832.961
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.615.613.228
|% 7,91
|
|TSKB
|3,09
|478.162.098
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,02
|304.816.325
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.481.312
|% 3,03
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6230
|% 0,20
|
|Euro
|18,4432
|18,4593
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3693
|21,4765
|% 0,39
|
|Frank
|18,6181
|18,7303
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,13
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,74
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.661
|6.714
|19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:05ASELS
Yüzde 4.02 oranında artışla 34.68 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 175, 299 adet işlem
-
15:04NTGAZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 260, 198 adet işlem
-
15:03KONYA
Yüzde 5.03 oranında artışla 2, 432.60 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 399 adet işlem
-
15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 12 artarak (% 0.87 ) 3, 600
-
15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, NTGAZ, AFYON, KERVN