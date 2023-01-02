***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 10:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091878
BIST
10:375.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 85,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:3718,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:3720,0025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0251
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:371.098,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KONYA
|3.773,00
|50.379.999
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|12.981.969
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.848.374
|% 9,96
|
|MEPET
|6,77
|14.868.226
|% 9,90
|
|PRDGS
|9,43
|52.098.425
|% -5,70
|
|ULUFA
|9,80
|37.017.082
|% -5,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|AYCES
|117,10
|1.903.080
|% -4,02
|
|ATEKS
|106,60
|1.789.323
|% -3,88
|
|ASELS
|64,60
|1.588.501.970
|% 3,94
|
|THYAO
|142,70
|1.118.273.938
|% 1,28
|
|TCELL
|39,30
|884.753.721
|% 3,75
|
|SISE
|44,04
|752.531.381
|% 2,61
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|749.281.441
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,30
|594.913.845
|% 1,72
|
|PETKM
|20,10
|636.865.057
|% 0,70
|
|ISCTR
|12,91
|391.075.983
|% 1,10
|
|TTKOM
|25,80
|735.121.575
|% 5,05
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7217
|18,7273
|% 0,14
|
|Euro
|19,9669
|20,0025
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5339
|22,6469
|% -0,03
|
|Frank
|20,1606
|20,2821
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9654
|4,9903
|% 0,09
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,75
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.408
|7.479
|46,00
|
|Yarım
|3.588
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
10:37
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10:52FRIGO
Yüzde 6.31 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 079, 423 adet işlem
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10:51XU100
Endeks 5, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 957.00 milyon TL de
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10:51ATLAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 839 adet işlem
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10:50ATLAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 396 adet işlem
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10:49MMCAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 050 adet işlem