***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2023 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İZAHNAME TADİL
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|SDTTR
|56,65
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|ONCSM
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|1.226.009
|% 9,96
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|BALAT
|26,30
|890.097
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|ULUFA
|7,86
|38.874.583
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|PRDGS
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|POLTK
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|VKING
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|KATMR
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|GOZDE
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|NIBAS
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|TUPRS
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|EKGYO
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|KATMR
|2,09
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|YKBNK
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|KRDMD
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|SKBNK
|2,69
|252.163.768
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|12:22
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% 0,05
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|Sterlin
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|Riyal
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|% 0,02
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|Alış
|Satış
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|1.886
|7,76
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|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,22
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|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
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|Tam
|7.687
|7.743
|8,00
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|Yarım
|3.734
|3.788
|4,00
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|Çeyrek
|1.867
|1.894
|2,00
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|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,38
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|Gümüş Gr.
|14,48
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|0,23
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|80,53
|0,43
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