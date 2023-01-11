***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2023 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İZAHNAME TADİL
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|ALFAS
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|AHGAZ
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|% 0,01
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|% 0,15
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|Satış
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|1.886
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|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,22
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|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
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|Tam
|7.687
|7.743
|8,00
|
|Yarım
|3.734
|3.788
|4,00
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|Çeyrek
|1.867
|1.894
|2,00
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|0,38
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|14,49
|0,23
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