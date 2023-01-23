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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

23.01.2023 06:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İZAHNAME TADİL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103598


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IDGYO 4,40 8.619.496 % 10,00  
ONCSM 66,15 2.524.019 % 9,98  
EYGYO 22,06 264.116.868 % 9,97  
SOKE 16,02 640.863.803 % 9,95  
GUBRF 367,20 955.848.607 % 9,06  
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11:01 Alış Satış %  
Dolar 18,8039 18,8083 % 0,00  
Euro 20,4980 20,5075 % 0,46  
Sterlin 23,2773 23,3940 % 0,16  
Frank 20,3989 20,5218 % 0,22  
Riyal 4,9930 5,0180 % -0,03  
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11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -7,47  
Altın Gr. 1.161 1.162 -3,87  
Cumhuriyet 7.855 7.974 12,00  
Tam 7.882 7.936 -52,00  
Yarım 3.850 3.884 -25,00  
Çeyrek 1.925 1.942 -12,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,80 -0,15  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 -0,07  
B. Petrol 87,42 87,42 -0,21  
Seans Raporu 11:01
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