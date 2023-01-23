***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.01.2023 06:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103598
BIST
11:015.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 56,81
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.551
En Düşük
5.502
11:0118,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8424
En Düşük
18,7516
11:0120,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1041
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5880
En Düşük
20,3810
11:011.160,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.161,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,81
BIST En Aktif Hisseler11:01
|IDGYO
|4,40
|8.619.496
|% 10,00
|
|ONCSM
|66,15
|2.524.019
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|264.116.868
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|640.863.803
|% 9,95
|
|GUBRF
|367,20
|955.848.607
|% 9,06
|
|SASA
|114,20
|317.136.802
|% -5,23
|
|HEKTS
|36,32
|198.030.015
|% -5,17
|
|SAMAT
|23,30
|9.095.173
|% -4,59
|
|BFREN
|5.012,80
|11.002.900
|% -4,32
|
|PRDGS
|9,02
|18.554.345
|% -4,14
|
|THYAO
|154,30
|2.101.283.853
|% 0,92
|
|KOZAL
|605,20
|1.424.176.942
|% 3,38
|
|AKBNK
|19,25
|1.417.955.067
|% 2,89
|
|ASELS
|63,35
|1.371.425.791
|% 1,44
|
|PETKM
|18,63
|1.291.026.107
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,77
|925.830.673
|% 1,62
|
|YKBNK
|10,53
|947.456.936
|% 3,54
|
|AKBNK
|19,25
|1.417.955.067
|% 2,89
|
|PETKM
|18,63
|1.291.026.107
|% -0,43
|
|SKBNK
|3,02
|169.504.247
|% 2,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8039
|18,8083
|% 0,00
|
|Euro
|20,4980
|20,5075
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,2773
|23,3940
|% 0,16
|
|Frank
|20,3989
|20,5218
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9930
|5,0180
|% -0,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-7,47
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.850
|3.884
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,42
|87,42
|-0,21
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, PETKM
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, GARAN, TCELL
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 92 artarak (% 1.10 ) 4, 964
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, ONCSM, EYGYO, SOKE
-
11:16
BEYAZ, ASTOR, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında