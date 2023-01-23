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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İZAHNAME TADİL



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Altın Gr. 1.163 1.163 -2,67  
Cumhuriyet 7.847 7.966 -8,00  
Tam 7.891 7.940 -48,00  
Yarım 3.854 3.885 -24,00  
Çeyrek 1.927 1.943 -11,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 -0,20  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 -0,12  
B. Petrol 87,75 87,75 0,12  
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