***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.
12:215.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
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|Açılış
|: 5.514
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|Önceki Kapanış
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5.563
En Düşük
5.502
12:2118,8102
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 19,0650
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|Önceki Kapanış
|: 19,0450
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18,8424
En Düşük
18,7516
12:2120,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 20,7700
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|Önceki Kapanış
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20,5880
En Düşük
20,3810
12:211.163,00
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.163,00
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|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
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1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler12:19
|GUBRF
|370,30
|1.182.331.621
|% 9,98
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|GZNMI
|16,75
|54.327.135
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.315.438
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|269.217.073
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|669.181.732
|% 9,95
|
|SASA
|113,50
|450.249.475
|% -5,81
|
|HEKTS
|36,22
|249.538.381
|% -5,43
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|DURDO
|44,16
|4.732.399
|% -4,25
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|GESAN
|230,50
|239.838.461
|% -4,16
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|KONTR
|154,80
|105.288.212
|% -4,15
|
|THYAO
|156,20
|4.504.473.012
|% 2,16
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|PETKM
|18,79
|2.429.042.819
|% 0,43
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|KOZAL
|604,30
|2.215.956.592
|% 3,23
|
|EREGL
|40,82
|2.045.773.313
|% -0,44
|
|TUPRS
|616,00
|1.928.044.645
|% 3,41
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|YKBNK
|10,71
|1.888.359.015
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,69
|1.373.863.919
|% 0,70
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|PETKM
|18,79
|2.429.042.819
|% 0,43
|
|SKBNK
|3,03
|345.412.743
|% 2,36
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|ISCTR
|12,77
|1.267.037.450
|% 3,91
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8070
|18,8105
|% 0,02
|
|Euro
|20,5046
|20,5145
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,2795
|23,3963
|% 0,17
|
|Frank
|20,4342
|20,5573
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9936
|5,0187
|% -0,02
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-4,35
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|7.847
|7.966
|-8,00
|
|Tam
|7.891
|7.940
|-48,00
|
|Yarım
|3.854
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,12
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|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,12
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