***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.02.2023 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115939
BIST
16:465.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -78,70
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4618,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4620,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0106
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:461.114,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.114,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KLSYN
|3,19
|77.773.692
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.948.978
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.198.223
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.029.740
|% -9,99
|
|EREGL
|45,60
|7.069.930.624
|% -8,54
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.729.946
|% -9,97
|
|THYAO
|136,90
|3.157.155.484
|% -0,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.737.355
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,84
|2.595.529.559
|% 5,22
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.737.355
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.729.946
|% -9,97
|
|EREGL
|45,60
|7.069.930.624
|% -8,54
|
|YKBNK
|9,17
|1.313.602.448
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,10
|2.003.989.172
|% 1,26
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8780
|% 0,06
|
|Euro
|20,0920
|20,1052
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7662
|22,8803
|% -0,01
|
|Frank
|20,2586
|20,3806
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0155
|5,0407
|% 0,02
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.621
|7.672
|-27,00
|
|Yarım
|3.723
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|-0,54
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de
-
16:57RODRG
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 219 adet işlem
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem