***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.03.2023 09:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130008
BIST
10:264.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -40,55
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
|: 4.896
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4.876
En Düşük
4.842
10:2619,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
10:2620,9259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0125
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:261.221,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.221,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1894
|19,1959
|% 0,15
|
|Euro
|20,8945
|20,9259
|% -0,06
|
|Sterlin
|23,6862
|23,8050
|% 0,04
|
|Frank
|20,9115
|21,0375
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.222
|1.223
|1,79
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.228
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,15
|