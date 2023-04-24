***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.04.2023 14:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140459
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.645.980
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.046.172
|% -6,08
|
|BURCE
|67,50
|46.051.224
|% -5,79
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|KRGYO
|18,15
|5.073.685
|% -5,71
|
|THYAO
|135,90
|2.066.241.440
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,20
|1.373.814.848
|% 7,96
|
|EREGL
|34,30
|1.349.746.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|EKGYO
|6,67
|528.837.742
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|833.610.440
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|663.618.615
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|KOZAL
|22,54
|1.039.197.988
|% -0,79
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4034
|19,4070
|% 0,03
|
|Euro
|21,3623
|21,3749
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0609
|24,1816
|% -0,01
|
|Frank
|21,6988
|21,8295
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|