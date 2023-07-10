***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.07.2023 14:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168773
BIST
'
14:186.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,28
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1826,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0655
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1828,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:181.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.614,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EUPWR
|114,40
|1.431.902.789
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.286.634
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|135.051.288
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,03
|15.767.329
|% -5,53
|
|RAYSG
|31,46
|46.599.371
|% -4,26
|
|YAPRK
|117,10
|40.512.094
|% -4,02
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,70
|5.621.326.720
|% 1,29
|
|THYAO
|215,40
|4.432.843.829
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ASELS
|61,40
|2.684.646.691
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,20
|2.326.711.335
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|469.539.563
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|198.931.852
|% 5,56
|
|PETKM
|16,40
|1.589.204.250
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,05
|1.189.520.333
|% 0,69
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0975
|26,1074
|% 0,27
|
|Euro
|28,5981
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2810
|33,4479
|% -0,13
|
|Frank
|29,2083
|29,3843
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9366
|6,9713
|% 0,24
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,21
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.400
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,64
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem
-
14:30IHYAY
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 430, 048 adet işlem
-
14:29KTLEV
Yüzde 5.38 oranında artışla 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 953 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 6, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 62, 913.00 milyon TL de
-
14:28CVKMD
Yüzde 6.13 oranında artışla 183.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 907 adet işlem