***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.12.2023 09:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228284
BIST
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12:037.403
En Düşük
|Değişim
|: -2,04%
|| -154,48
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0329,2974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0332,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1611
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3880
En Düşük
31,9048
12:031.932,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.932,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|29.704.536
|% 7,67
|
|MSGYO
|16,25
|14.943.344
|% 7,47
|
|SKBNK
|5,67
|202.795.213
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|75.343.809
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.445.797
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|281.596.159
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.766.965
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.573.682.572
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,40
|1.327.500.353
|% 0,41
|
|KBORU
|48,34
|866.248.606
|% 2,46
|
|ISCTR
|23,12
|819.340.280
|% -2,78
|
|AKBNK
|38,22
|794.647.513
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,80
|114.248.830
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|253.500.577
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,12
|819.340.280
|% -2,78
|
|IHLAS
|1,00
|35.139.662
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.651.454
|% -3,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2655
|29,2794
|% 0,24
|
|Euro
|32,2559
|32,3622
|% 0,42
|
|Sterlin
|37,0580
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0401
|34,2452
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7791
|7,8182
|% 0,20
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|