***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.01.2024 11:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233782
BIST
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15:137.785
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 156,32
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1329,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0554
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1332,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:131.941,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.941,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|ATATP
|121,60
|126.879.185
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.915.930
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.751.891
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,92
|147.908.865
|% -6,31
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|LIDER
|53,70
|106.385.263
|% -4,96
|
|SNKRN
|25,24
|968.030
|% -4,75
|
|KONTR
|240,80
|1.252.537.752
|% 2,21
|
|ASTOR
|103,00
|971.127.247
|% 0,10
|
|SDTTR
|317,25
|771.954.632
|% 7,45
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|CWENE
|299,00
|493.956.136
|% 6,12
|
|QUAGR
|4,19
|318.958.777
|% -0,95
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|REEDR
|23,10
|409.919.495
|% 4,52
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|MIATK
|37,64
|461.654.289
|% -0,16
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8919
|29,8957
|% 0,19
|
|Euro
|32,7484
|32,7597
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8580
|38,0478
|% 0,04
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9478
|7,9877
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|