***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.02.2024 09:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250917
BIST
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10:599.330
En Düşük
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|: -0,16%
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|: 31,1200
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|Önceki Kapanış
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30,9624
En Düşük
30,8591
10:5933,5050
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|Açılış
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33,5513
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.021,40
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler10:59
|BRKVY
|153,30
|31.652.703
|% 9,97
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|UFUK
|218,40
|5.579.246
|% 9,97
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|KSTUR
|3.425,00
|4.962.825
|% 9,95
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|SODSN
|118,50
|9.524.556
|% 9,93
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|TETMT
|8.990,00
|2.319.420
|% 9,33
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|AYCES
|1.371,00
|111.636.311
|% -9,98
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|ETYAT
|15,11
|13.971.978
|% -8,31
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|BRMEN
|5,11
|191.579
|% -6,07
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|RODRG
|80,00
|15.545.689
|% -5,66
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|AVHOL
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|43.731.989
|% -5,61
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|MIATK
|72,65
|3.702.296.089
|% 5,52
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|EREGL
|49,84
|3.322.281.459
|% 0,44
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|THYAO
|282,00
|2.787.408.167
|% 0,27
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|AKBNK
|43,94
|2.116.100.397
|% 1,95
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|ISCTR
|28,34
|1.767.762.041
|% -0,28
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|ZOREN
|6,13
|944.126.114
|% 4,07
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|EREGL
|49,84
|3.322.281.459
|% 0,44
|
|ISCTR
|28,34
|1.767.762.041
|% -0,28
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|MIATK
|72,65
|3.702.296.089
|% 5,52
|
|YKBNK
|24,38
|1.212.422.536
|% -0,41
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|10:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,9541
|30,9600
|% 0,16
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|Euro
|33,4969
|33,5050
|% 0,17
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|Sterlin
|38,9845
|39,1800
|% 0,20
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|Frank
|35,0013
|35,2122
|% 0,20
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|Riyal
|8,2296
|8,2708
|% 0,14
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|10:59
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,13
|23,17
|% 0,66
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|Platin
|905,65
|911,60
|% 0,66
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|Paladyum
|985,59
|991,35
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,45
|82,45
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,94
|2.029,20
|% 0,66
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