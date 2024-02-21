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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.02.2024 09:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
TETMT 8.990,00 2.319.420 % 9,33  
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Dolar 30,9541 30,9600 % 0,16  
Euro 33,4969 33,5050 % 0,17  
Sterlin 38,9845 39,1800 % 0,20  
Frank 35,0013 35,2122 % 0,20  
Riyal 8,2296 8,2708 % 0,14  
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10:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 905,65 911,60 % 0,66  
Paladyum 985,59 991,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,45 82,45 % 0,66  
Altın Ons 2.028,94 2.029,20 % 0,66  
Seans Raporu 10:59
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