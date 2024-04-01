***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2024 10:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264743
BIST
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11:169.053
En Düşük
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En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:16
|IZINV
|59,55
|41.247.428
|% 9,97
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|ODINE
|64,20
|54.244.506
|% 9,93
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|MTRYO
|9,52
|5.198.819
|% 9,80
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|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
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|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
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|VRGYO
|40,56
|52.409.415
|% -9,99
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|PEKGY
|12,45
|418.349.356
|% -9,98
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|BINHO
|472,25
|472.096.820
|% -9,96
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|MTRKS
|55,55
|36.663.918
|% -9,89
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|PLTUR
|15,59
|45.097.754
|% -9,88
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|THYAO
|296,25
|4.383.963.774
|% -0,50
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|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
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|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
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|TUPRS
|175,20
|1.519.291.920
|% -1,02
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|KCHOL
|201,90
|1.400.215.557
|% 1,36
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|ISCTR
|11,38
|2.417.260.183
|% 2,51
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|EKGYO
|9,18
|1.666.300.765
|% -7,92
|
|ZOREN
|5,75
|689.358.867
|% -3,36
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|YKBNK
|28,06
|1.305.199.790
|% 2,63
|
|PETKM
|19,28
|676.698.649
|% -2,77
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|11:16
|Alış
|Satış
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|Dolar
|32,4334
|32,4391
|% 0,13
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|Euro
|35,0384
|35,0501
|% 0,04
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|Sterlin
|41,1031
|41,3092
|% -0,88
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|Frank
|36,1454
|36,3266
|% -0,76
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|Riyal
|8,6867
|8,7302
|% -0,75
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|Alış
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|%
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|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
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|Platin
|913,64
|915,24
|% 0,66
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|Paladyum
|1.024,20
|1.030,19
|% 0,66
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|Brent Pet.
|87,37
|87,37
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.258,39
|2.258,72
|% 0,66
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