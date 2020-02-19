***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.02.2020 11:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIH - İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU izahnamesi eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820051
BIST
14:07119.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -141,03
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
14:076,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0810
En Düşük
6,0483
14:076,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
14:07314,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,83
|Açılış
|: 314,55
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,72
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,17
|400.304.773
|% 10,48
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|ORMA
|4,95
|77.837
|% 9,76
|
|VERTU
|6,60
|23.444.692
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|TKURU
|6,39
|37.980
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|DOKTA
|44,50
|5.044.103
|% -7,29
|
|GSRAY
|3,73
|1.153.649.945
|% 5,37
|
|THYAO
|14,93
|685.165.662
|% -0,67
|
|ASELS
|29,14
|621.488.484
|% -0,14
|
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|TSPOR
|7,17
|400.304.773
|% 10,48
|
|GSRAY
|3,73
|1.153.649.945
|% 5,37
|
|CEMAS
|1,31
|257.305.262
|% 1,55
|
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|ODAS
|2,29
|334.102.303
|% 0,44
|
|MNDRS
|1,93
|240.597.423
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8574
|7,8968
|% -0,08
|
|Frank
|6,1452
|6,1822
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|7,70
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.071
|2.123
|22,05
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|10,67
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|0,70
|
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